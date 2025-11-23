La ciudad se ´ahoga´ en vertederos clandestinos

Mientras la administración municipal mantiene una peligrosa indiferencia, la ciudad enfrenta una epidemia silenciosa de basureros clandestinos que han convertido el otrora vibrante centro de Reynosa en un paisaje de desechos y riesgos sanitarios.

En el corazón de la ciudad, donde antes latía la vida comercial y social, hoy se concentran múltiples tiraderos ilegales que operan impunemente, rodeados de viviendas habitadas por familias que pagan el precio de la negligencia institucional.

EL EPICENTRO DEL ABANDONO

El caso más emblemático se localiza en un predio abandonado de la calle Palafox, entre Ignacio Allende e Ignacio Zaragoza, colonia Centro. Durante meses, este espacio se ha convertido en un vertedero multifuncional que acumula cacharros, animales muertos, escombro, llantas y desechos orgánicos, generando una grave crisis de salud pública para decenas de familias circunvecinas.

Lo alarmante: este no es un caso aislado. En la misma zona se han identificado al menos seis basureros clandestinos operando bajo la pasividad cómplice de las autoridades municipales.

Sebastián Carmona, quien renta en un condominio cercano, revela la cruda realidad: "Hemos estado aquí apenas tres meses y ya estamos buscando mudarnos. No podemos controlar las ratas y hasta víboras nos han llegado a salir, todo por ese basurero que tenemos enfrente".

Su testimonio refleja el fracaso del sistema de limpia pública y la ausencia de políticas preventivas.

LA CUENTA REGRESIVA SANITARIA

Mientras los vecinos claman por intervención urgente, las autoridades:

Mantienen una actitud reactiva en lugar de preventiva

Carecen de un programa integral para erradicar tiraderos clandestinos

Permiten la proliferación de focos de infección en zonas densamente pobladas

Ignoran el riesgo inminente de brotes epidemiológicos

"Pedimos a las autoridades que vengan y chequen qué se puede hacer aquí, porque si nadie dice nada, la gente va a seguir tirando su basura donde sea", advierte Carmona, sintetizando la frustración colectiva ante la inoperancia gubernamental.

PUNTOS CRÍTICOS

6 basureros clandestinos identificados solo en el centro histórico

Crisis sanitaria inminente con proliferación de roedores y animales ponzoñosos

Abandono institucional en el corazón de la ciudad