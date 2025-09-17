Emotivo desfile cívico-militar en Reynosa

Emotivo desfile cívico escolar con el que se celebró la Independencia de México , se realizó ayer con la participación entusiasta de 3,000 personas , en su gran mayoría estudiantes de distinto nivel, incluyendo algunas universidades que recibieron la ovación de público que acudió a admirar el tradicional evento.

Uno a uno, los continentes que partieron de la plaza Niños Héroes de Chapultepec, recorrieron las principales calles del centro de Reynosa hasta llegar a la presidencia municipal en donde también merecieron el aplauso de parte de autoridades militares, civiles y educativas.

El sonar de tambores y cornetas, hacía temblar de emoción los corazones de los asistentes y cada una de las bandas de guerra dieron el mejor de sus esfuerzos en el desempeño de su función.

Y así, al ritmo de los tambores, tanto las escoltas que portaron el lázaro patrio así como el resto de los grupos estudiantiles, fueron avanzando los contingentes que con fervor patrio participaron en el evento que atrajo la atención de gran cantidad de personas que se dieron cita desde temprana hora en las calles por donde sabían iban a pasar los estudiantes de diferentes escuelas y niveles que se dieron cita para cumplir una vez más con la tradición del desfile cívico escolar del 16 de septiembre.

Al sonar de los tambores y las cornetas, avanzaron los grupos estudiantiles que con gran gallardía y fervor patrio .

Y así como desfilaron grupos representativos de planteles públicos y también algunos particulares, también lo hicieron vehículos oficiales de distintas corporaciones incluidas las del Ejército Mexicano, ambulancias, entre otras más.

Para facilitar el paso de los desfilantes que mostraron marcado fervor patrio, fue necesario cerrar a la circulación vehicular varias de las arterias a fin de que llegaran sin contratiempo alguno hasta el sitio donde concluyó el evento.

Así, la comunidad escolar, autoridades civiles, militares y educativas celebraron con orgullo el 215 aniversario del comienzo de la gesta heroica por la independencia de México.

Presentes estuvieron, entre otros funcionarios, autoridades municipales, el Coronel de Caballería D.E.M. Israel González Alatorre, Comandante del 19o Regimiento de Caballería Motorizado así como el Coronel de Infantería D.E.M. Milton Carlos Pantalón Rocha, quien es Comandante del Doceavo Batallón de la Guardia Nacional así como la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra, el diputado local Juan Carlos Zertuche Romero, entre otras personalidades más que ocuparon el presidium.

De igual manera se hicieron presentes en el emotivo evento algunas unidades de combate del Ejército Mexicano.