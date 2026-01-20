Arrancan siembras de maíz blanco hoy martes

Este martes iniciará el periodo de siembra de maíz blanco en Reynosa, de acuerdo con lo informado por la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de esta ciudad fronteriza.

¿Qué declaró Alfonso Longoria sobre la siembra?

El presidente del organismo, Alfonso Longoria García, explicó que el ascenso en la temperatura favorecerá el inicio de las labores agrícolas conforme al calendario oficial, el cual establece el 20 de enero como fecha de arranque y el 15 de febrero como cierre del periodo de siembras.

"Con el aumento de la temperatura, los agricultores podrán comenzar a sembrar sin contratiempos, tal como lo marca la calendarización establecida por las autoridades", señaló.

Detalles sobre el ciclo agrícola en Reynosa

Reconoció que aún existen productores que no han concluido los riegos de asiento en sus parcelas; sin embargo, precisó que estos trabajos se encuentran en su etapa final y no representarán un obstáculo para el arranque del ciclo agrícola.

Asimismo, descartó que las bajas temperaturas registradas en días recientes puedan retrasar el inicio de las siembras, al asegurar que el proceso se desarrollará conforme a lo planeado.

Impacto de la temperatura en la siembra de maíz

Respecto a la superficie total a sembrar durante el ciclo agrícola temprano, indicó que todavía no se cuenta con una cifra precisa, ya que esta se definirá una vez que concluyan completamente las labores de irrigación en los predios agrícolas.