Congela el frío a Reynosa

Durante este domingo, Reynosa amaneció con temperaturas bajas, registrándose 3 grados centígrados durante las primeras horas del día, como consecuencia del Frente Frío número 29.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la sensación térmica descendió hasta -1 grado de sensación térmica, principalmente durante la madrugada, lo que generó un ambiente considerablemente frío.

Durante la madrugada de este lunes también se pronosticaron mínimas de 3 grados centígrados.

MEJORA CLIMA

Para esta semana, las temperaturas mejoran, pero con mañanas y noches frescas, ya que este lunes 19 de enero se pronostican máximas de 23 grados y mínimas de 5, para el martes 20 de enero máximas de 22 y mínimas de 14 grados, el miércoles máximas de 24 y mínimas de 16, el jueves máxima de 24 y mínimas de 15 y el viernes máxima de 28 grados y mínima de 14 grados.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones ante las bajas temperaturas y se exhortó a abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Ante este escenario, autoridades de salud y protección civil reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden detonar enfermedades respiratorias, hipotermia y complicaciones en personas con padecimientos previos.

Si bien para los próximos días se espera una mejoría gradual del clima, con máximas que podrían alcanzar hasta los 29 grados centígrados hacia el fin de semana, las mañanas y noches continuarán siendo frescas, por lo que se recomienda mantener las medidas preventivas.

Al estar en el mes de enero, se espera que los frentes fríos sean cada vez más fuertes.





PRONÓSTICO SEMANAL

Lunes 19 de enero

Máx. 23°C | Mín. 5°C

Martes 20 de enero

Máx. 22°C | Mín. 14°C

Miércoles 21 de enero

Máx. 24°C | Mín. 16°C

Jueves 22 de enero

Máx. 24°C | Mín. 15°C

Viernes 23 de enero

Máx. 28°C | Mín. 14°C



