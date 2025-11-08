Otro corte de agua de Comapa; sector Rancho Grande no tendrá servicio desde hoy

Un total de 19 colonias más del sector Rancho Grande de Reynosa y miles de usuarios se quedarán sin agua una vez más, por lo que desde ayer comenzaron las quejas y la inconformidad generalizada de la población, lo que reaviva la amenaza de una protesta generalizada frente a las oficinas.

Con esta cancelación en el suministro del líquido, suman ya más de 30 los cortes en el servicio en lo que va del presente año, lo que ha irritado a la comunidad en la mayoría de las colonias afectadas.

¿A qué hora será el corte de agua hoy en Reynosa?

Mientras, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa informó que este fin de semana realizará trabajos de instalación eléctrica que ya estaban programados en la planta de rebombeo, a partir de las 21:00 horas (9 de la noche) este sábado.

El servicio de abasto se reanudará hasta mañana domingo, una vez que concluyan los trabajos correspondientes.

¿Cuáles colonias del Sector Rancho Grande no tendrán agua?

Ampliación Ejido Rancho Grande

Ejido Rancho Grande 1

Ejido Rancho Grande Zona Urbana

Fracc. Country

Fracc. Hacienda Las Fuentes III y IV

Fracc. Los Caracoles I y II

Jesús Vega Sánchez

Manuel Cavazos Lerma

Módulo 2000 - Rancho Grande

Rancho Grande / Ampl. Rancho Grande

Reynosa 2000 - Rancho Grande

Riveras del Bosque

Riveras del Rancho Grande

Ferrocarril

Falla en planta Pastor Lozano

A este corte de agua anunciado, se suma una falla en el suministro de energía eléctrica que dejó a la planta Pastor Lozano sin servicio y el bombeo hacia la ciudad se detuvo, durante la noche del viernes.