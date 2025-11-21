Arreglan drenaje pero olvidan poner la tapa

Residentes de la colonia de la zona centro de la ciudad de Reynosa piden a las autoridades que acudan a la esquina de la calle Emiliano Zapata e Ignacio Allende Poniente, donde, luego de realizar reparaciones en el sistema de drenaje, dejaron sin tapa una de las coladeras principales, hecho que mencionan representa un peligro para quienes transitan por el lugar.

Andrea Cervantes, una de las vecinas afectadas, dijo: "Vinieron a arreglar aproximadamente hace un año y arreglaron esta y después vinieron, volvieron a arreglar y ya no le pusieron la tapa, medio la pusieron y cuando pasaban los carros la hundieron, entonces la sacaron y la dejaron botada por allá; está la tapa. Entonces la dejan aventada por allá la misma gente que pasa y se empiezan a caer los carros, entonces los vecinos le pusieron las llantas".

Detallo que desde entonces ha pasado cerca de un año y ninguna autoridad ha regresado al lugar; fue por eso que, a fin de evitar accidentes, los residentes de la zona tomaron la iniciativa de colocar llantas alrededor del enorme hueco.

Sin embargo, esta solución temporal, además de dar mal aspecto, representa un peligro latente para los niños que a diario salen a jugar. Cervantes señala que temen ocurra un accidente mayor: "Sí es muy peligroso para los niños porque aquí juegan muchos niños en la banqueta, juegan futbol y cada vez que llueve se inunda y es un peligro porque pasan los carros y se han caído, se han lastimado los carros, las llantas se truenan; es por lo mismo, pues los niños aquí andan jugando, se llega a caer algún niño chiquito y nadie lo va a poder sacar de un golpe, pues sí se muere porque sí está muy hondo".