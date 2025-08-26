Realizará el COBAT 22 la primera muestra de sus talleres artísticos

Realizará el COBAT 22 la primera muestra de sus talleres artísticosA fin de que alumnos tengan opciones para tomar decisiones
Por primera vez, el COBAT 22 realizará una muestra de promoción para que los estudiantes conozcan los talleres artísticos y deportivos disponibles y puedan decidir si desean integrarse a ellos.
El proyecto incluye la creación de una orquesta y un coro, utilizando instrumentos donados a la institución desde hace dos años, los cuales hasta ahora no se habían utilizado. Los alumnos tendrán la oportunidad de integrarse a estas actividades, que también participarán en honores y eventos del plantel.
La demostración se llevará a cabo los días martes y jueves en horarios de 12:00 a 2 de la tarde horas para actividades de danza y música, y en una jornada de 8:00 a 13:00 horas los sábados se presentarán todos los talleres juntos. Además, alumnos de secundarias cercanas podrán asistir portando su credencial para conocer las actividades.
Se trata de un proyecto comunitario que busca fortalecer la formación artística y deportiva, aprovechando los recursos del plantel y el apoyo de los padres de familia. Primero se presentará la muestra a los alumnos del plantel y posteriormente se permitirá la asistencia de estudiantes de otras escuelas para integrarse a los talleres si así lo desean.