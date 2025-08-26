Realizará el COBAT 22 la primera muestra de sus talleres artísticos

Por primera vez, el COBAT 22 realizará una muestra de promoción para que los estudiantes conozcan los talleres artísticos y deportivos disponibles y puedan decidir si desean integrarse a ellos.

El proyecto incluye la creación de una orquesta y un coro, utilizando instrumentos donados a la institución desde hace dos años, los cuales hasta ahora no se habían utilizado. Los alumnos tendrán la oportunidad de integrarse a estas actividades, que también participarán en honores y eventos del plantel.

La demostración se llevará a cabo los días martes y jueves en horarios de 12:00 a 2 de la tarde horas para actividades de danza y música, y en una jornada de 8:00 a 13:00 horas los sábados se presentarán todos los talleres juntos. Además, alumnos de secundarias cercanas podrán asistir portando su credencial para conocer las actividades.