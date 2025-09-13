Estudian alumnos en obra en construcción

Padres de familia de la primaria Valentín Gómez Faraz, ubicada en la colonia Rancho Grande, denunciaron que sus hijos continúan tomando clases en medio de una obra de construcción que, aseguran, representa un riesgo constante para la comunidad estudiantil.

Entre las principales quejas destacan barillas y placas expuestas, apenas cubiertas con envases de plástico, así como accesos a salones que colindan directamente con el área de trabajos inconclusos. "Solo mandaron un comunicado diciendo que habláramos con los niños para que no se acercaran, pero es inevitable porque las entradas están pegadas a la construcción", señaló Yuli Magallán, madre de familia.

En un intento por obtener la versión del personal administrativo, se acudió el viernes 12 de septiembre a las instalaciones, pero la directora del plantel se negó a dar declaraciones. Un integrante del personal informó que la directora del turno vespertino se encontraba presente, pero no podía atender debido a "mucha papelería de los padres de familia", posponiendo la conversación hasta la próxima semana. Este tipo de obstáculos de comunicación es uno de los aspectos que molesta a los padres.

Residentes del sector que se mantienen al tanto de la situación señalaron que el problema radica en la ineficiencia de la construcción y en un plan mal ejecutado, pues no se aprovechó el periodo de vacaciones para realizar las actividades de remodelación y así evitar afectar las clases presenciales. Israel Martínez, vecino del sector, añadió: "Incluso padres de familia sacaron a sus hijos ya, se les estuvo dando clases en línea, pero a la gente no le parecía bien y comenzaron a sacarlos, entonces aperturaron en estas condiciones, pero pues ahora eso supone un riesgo, no le puedes pedir a los niños que no jueguen, son niños".

Los inconformes afirmaron que la dirección del turno matutino justificó la situación argumentando que las modificaciones responden a indicaciones del alcalde municipal. Sin embargo, lamentan que hasta ahora no se hayan implementado medidas de protección ni explicado formalmente los alcances del proyecto. "Minimizan el peligro para nuestros hijos y muchos padres no hablan por miedo a represalias", mencionaron los padres de familia.

A pesar de las inconformidades, las clases continúan desarrollándose con normalidad. Padres de familia anunciaron que buscarán organizarse en los próximos días para exigir a las autoridades educativas y municipales una solución que garantice la seguridad de los alumnos antes de que ocurra un accidente.