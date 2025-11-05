Certificarán la primaria y secundaria en un examen

El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos Reynosa, llevará a cabo una Jornada de Incorporación y Acreditación, dirigida a personas mayores de 15 años que deseen terminar y certificar su primaria o secundaria en un solo examen.

La jornada se realizará el sábado 23 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana, en las instalaciones de la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en calle Oaxaca s/n, en la colonia Rodríguez.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados deberán presentar en copia su CURP certificada, boletas -si cuentan con ellas- y, en caso de inscribirse para secundaria, su certificado de primaria.

Se recalcó que todos los servicios son completamente gratuitos, por lo que invitan a aprovechar esta jornada para que los ciudadanos puedan terminar la primaria y secundaria.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al número 899 9222173, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde o acudir a las oficinas ubicadas en calle Pedro J. Méndez 370 altos.

Lo anterior, es parte de "Jornadas por la Paz", impulsadas por el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación.



