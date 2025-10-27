Más de 10 mil celebran Xantolo 2025 con alegría

Con una asistencia superior a 10 mil personas y la participación de más de 500 integrantes en cuadrillas, la plaza principal de Reynosa se llenó de vida, tradición y color con la celebración del Xantolo 2025, considerada la fiesta de cultura popular y comunitaria más importante del estado de Tamaulipas.

El evento fue organizado por el Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (SIAMARM), cuyo secretario general es Alberto Lara Bazaldúa, con el apoyo del diputado Byron Cavazos, quienes impulsaron la realización de esta gran jornada cultural en favor de la identidad de los pueblos de la huasteca.

¿Qué actividades se realizaron durante el evento?

Asimismo, se contó con la participación de autoridades estatales, además de personalidades destacadas como María Guadalupe López Rincón, subdirectora de Promoción de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del INPI, Brandon Lara, subdirector del Instituto de Pueblos Indígenas, y Rodrigo Alejandre, comunicador de pueblos indígenas de Michoacán.

Durante la jornada se proyectó un video homenaje del líder sindical Alberto Lara Bazaldúa, quien envió un mensaje de unidad y preservación cultural para los pueblos de la huasteca.

El programa artístico incluyó el Concurso de Catrinas, entre otras actividades, finalizando con el ritual de la bendición de las máscaras y la premiación a las cuadrillas ganadoras, incluyendo la entrega de una motocicleta cortesía de TVS, como reconocimiento al talento y compromiso con las tradiciones huastecas.

¿Cuál es la importancia del Xantolo en Reynosa?

El Xantolo en Reynosa, impulsado por el SIAMARM, reafirma el valor de la cultura viva, la solidaridad y la identidad de los pueblos originarios, consolidándose como un referente estatal de orgullo popular y participación comunitaria, que proyecta a Reynosa como una ciudad que honra las raíces de sus ciudadanos y fortalece su tejido social a través de la cultura.

