´Que Siga la Democracia´ busca su registro en INE

En cumplimiento con las normas y disposiciones del Instituto Nacional Electoral, la organización política nacional que busca el registro oficial ante el INE llevó a cabo su Asamblea en el Distrito 02 con cabecera en Reynosa.

Lo anterior siguiendo los lineamientos de acción trazados por el presidente nacional de la agrupación denominada "Que Siga La Democracia".

Contexto general

Con base en los resultados de la Asamblea Distrital, los simpatizantes de la nueva organización política expresaron que durante la reunión que fue verificada por las autoridades electorales ¡Reynosa alzó la voz por la democracia!

Es un grupo de ciudadanos que fueron convocados en seguimiento al liderazgo de Edgar Garza, presidente de la denominada organización "Que Siga La Democracia", cuyos integrantes celebraron "una asamblea llena de convicción, compromiso y esperanza".

Las ciudadanas y ciudadanos se dieron cita "para fortalecer el rumbo de un México más justo, más participativo y más incluyente", acorde a lo que se expresó en el evento político para que si las autoridades del INE así lo consideran la organización se convierta en nuevo partido político, quizá a partir del año 2026 para tener la oportunidad de participar en los futuros procesos electorales.

Reacción de los involucrados

Cada una de las firmas que se están recabando es un paso más para construir un partido donde todas y todos tengamos voz, manifestaron.

Expresaron asimismo su confianza en que "Para Que Siga la Democracia, se apoye y se siga respaldando en la fuerza de la organización ciudadana para impulsar el cambio que merecemos".

Gracias Reynosa por ser parte de esta historia. ¡Sigamos sumando voluntades para transformar la política desde la ciudadanía!, coincidieron en expresar sus miembros y simpatizantes, al hacer uso de la palabra y el micrófono.