Celebran 50 aniversario de las telesecundarias

Con gran entusiasmo fue celebrado el 50 aniversario de la creación de escuelas Tele Secundarias en Tamaulipas, con un evento realizado en Reynosa, municipio que fue pionero en ese rubro.

La ceremonia especial por ese motivo, tuvo verificativo en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas) el martes pasado.

¿Cómo se inició el funcionamiento de las Tele Secundarias?

Ahí, Armando Blanco Chávez, supervisor de la Zona 01 de Tele Secundarias de esta ciudad, hizo una remembranza de los inicios del funcionamiento de este tipo de planteles que han representado una muy buena opción y oportunidad educativa para muchos estudiantes que egresan de las escuelas primarias.

"Con mucho orgullo puedo decirles que fue Reynosa la pionera en el funcionamiento de Tele Secundarias y fue precisamente Gumersindo Guerrero García, diputado federal suplente, quien impulsó la creación de estas escuelas", dijo en su mensaje Blanco Chávez.

Agregó que el ex legislador viajó en varias ocasiones a la capital del país para hacer las gestiones pertinentes hasta que se logró que empezara a operar la primera a nivel estatal, en el año de 1975.

Detalles sobre el evento del 50 aniversario en Reynosa

Luego se contó con el apoyo del ex alcalde Romeo Flores Salinas, quien apoyó con el pago de salarios para el personal docente y demás de lo que fue la primera Tele Secundaria que operó en la colonia Loma Linda.

En la actualidad hay 18 en esta ciudad en dos zonas, la 01 y la 28, cuyas autoridades también participaron en el evento, donde hubo bailables con la participación de alumnos de algunas de las escuelas del ramo.

Estas cuentan con una población escolar de 2,500 en tanto que en la región norte de Tamaulipas, suman 6,000.

En la entidad operan 263 escuelas de esa clase.

Impacto de las Tele Secundarias en la educación tamaulipeca

Autoridades educacionales como Esteban Reyes, Blanca Ocañas y el regidor Arnoldo Treviño Azuara, fueron algunos invitados especiales al evento.