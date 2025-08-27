Invitan a jóvenes a cumplir con Sacramento de la confirmación

La Concatredal Reynosa, a través de la Pastoral Familiar, invita a todos los jóvenes de entre 14 y 20 años que no tengan el sacramento de la confirmación, para que den uno de los pasos más importantes en la vida de fe dentro de la Iglesia Católica.

El catecumenado dio inicio y las sesiones de preparación se llevarán a cabo cada domingo de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en las instalaciones de la parroquia.

Durante este proceso, los participantes recibirán formación espiritual, doctrinal y práctica que les permitirá fortalecer su compromiso con la fe.

La invitación está abierta a todos los jóvenes que aún no han recibido este sacramento y buscan completar su iniciación cristiana.

Los interesados pueden inscribirse directamente en la parroquia o comunicarse al número de informes 8999220136, donde se brinda toda la información necesaria para su registro.