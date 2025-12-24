Reynosa líder en Estado en casas abandonadas

Reynosa lidera en el rubro de viviendas abandonadas con 48,964, mismas que fueron construidas con crédito INFONAVIT pero que fueron deshabitadas por trabajadores que las contrataron hace ya varios años.

La cifra de casas que están en esas condiciones, se señala en el último censo realizado por el INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Etadística), en tanto que en Tamaulipas según la misma fuente, hay 211,000 en la misma situación.

Diversos factores entre los que se encuentran lo retirado de los servicios públicos, escuelas, centros comerciales, inseguridad pública, entre otros más, obligaron a las familias a ir abandonando las casas habitación para buscar mejores opciones.

Sin servicios públicos como la energía eléctrica, están muchas de las viviendas abandonadas.

En un recorrido realizado por éste reportero por varios fraccionamientos como Almendros y otros más, se constató que efectivamente muchas casas tras haber sido abandonadas y al estar deshabitadas, fueron objeto de saqueo a manos de individuos desconocidos.

Son cuadras completas de casas que están en el más completo de los olvidos, mientras que quienes aún viven en varias de ellas, han pedido a las autoridades municipales intensificar la vigilancia policial a efecto de evitar que las casas en abandono, puedan ser utilizadas por individuos sin oficio ni beneficio para cometer fechorías.

Muchas de el las en el fraccionamiento Los Almendros, están invadidas de hierba.

RECUPERACIÓN

Autoridades nacionales han anunciado planes de recuperación de las viviendas, pero al menos al fraccionamiento Almendros, aún no lo ponen en marcha, pues siguen estando muchas en total abandono.

PARACAIDISTAS

Al encontrarse deshabitadas, a buen número de viviendas han llegado personas y hasta familias completas para ocuparlas.

Aún cuando carecen de servicios como la energía eléctrica y agua potable, la gente de todas maneras vive en ellas.

Varios inmuebles se encuentran invadidos de hierba y arbustos, problema que han ido resolviendo quienes han llegado para establecerse en ese lugar, aprovechando que se encuentran solas desde hace varios años.