Esperan campesinos más lluvias para poder sembrar

Sin humedad suficiente en las parcelas y con pocos recursos económicos para arrancar el próximo ciclo agrícola de temprano, se encuentran campesinos que siembran sorgo de temporal en Reynosa, quienes están decididos a sembrar entre 35 y 40 mil hectáreas de tierra de temporal en el ciclo agrícola de temprano.

"Desafortunadamente no nos ha llovido lo suficiente en los ejidos para que las tierras vayan agarrando agua porque ya se avecina el ciclo agrícola de fin de año e inicio del siguiente aunque generalmente los compañeros empiezan a sembrar a finales de enero aunque lo recomendable es que siembren en la primera semana de febrero y hasta el último día de ese mes es buena fecha aún", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

Aún faltan más de dos meses para empezar el ciclo por lo que esperamos que en éste ínter puedan llegar las lluvias suficientes para iniciar en firme las siembras.

En cuanto a los recursos que se ocuparán para empezar los cultivos, pues no pocos son los que carecen de ellos, pero aún así están decididos a darle para adelante.

Se tiene la plena confianza en que de aquí a cuando se inicien las siembras, el gobierno federal ya haya dado el visto bueno para pagar el pendiente que tiene en materia de estímulos para la comercialización de los granos correspondientes a la cosecha del ciclo agrícola anterior.