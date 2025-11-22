Hermanas Clarisas invitan al bazar ´De todo un poco´

Con el propósito de reunir fondos que les permitan continuar con su labor espiritual y su servicio a la comunidad, las Hermanas Clarisas realizarán el bazar "De todo un poco" este sábado 22 de noviembre. La comunidad invita a toda la ciudadanía a participar en esta actividad solidaria, que además de apoyar a las religiosas, ofrecerá un espacio de convivencia familiar.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el bazar?

El evento se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la calle Anacuas número 507, en la colonia del Parque, donde se instalarán puestos con artículos variados y accesibles, ideales para quienes buscan desde artículos del hogar hasta objetos decorativos o de uso personal.

Además, los asistentes podrán disfrutar de antojitos como nachos, palomitas y aguas frescas, preparados por las propias hermanas y voluntarios que se suman a esta causa.

¿Cuál es el objetivo del bazar?

Todo lo recaudado será destinado al sostenimiento de las religiosas, quienes llevan una vida dedicada a la oración constante por la comunidad y dependen, en gran parte, de la generosidad de los feligreses, así como de actividades como este bazar.

Para las Hermanas Clarisas, este evento no solo representa un medio para sostener su ministerio, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos con los reynosenses, invitándolos a participar en un acto de solidaridad y apoyo al servicio que realizan día con día en favor del prójimo.