Apagan incendio de casa a ´cubetazos´

Un incendio consumió este domingo parte de una vivienda en la calle parque Nogalar de la colonia Balcones de Alcala, lo que movilizó a vecinos del sector que, con cubetas con agua, lograron contener las llamas antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con testimonios en el lugar, la casa, que si bien parece abandonada, si funge función de hogar para un grupo de personas, comenzó a incendiarse alrededor de las 11:30 horas. El humo alertó a residentes, quienes corrieron a auxiliar y evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas.

"Yo estaba afuera checando una camioneta, volteamos y vimos el humo desde la casa. pensamos que estaba sola, corrimos a avisar a los vecinos y empezamos a echar agua. La puerta se abrió por el fuego y entre 20 personas o más ayudamos para que no se pasara a otros domicilios. Las autoridades llegaron ya cuando se había medio apagado", relató Ricardo Gonzalez, residente del sector.

Una problemática mas que complicaba mitigar el fuego, era la baja presión de los domicilios que no permitían llenar las cubetas rápido para una intervención más efectiva, situación que se vio superada por la participación de los residentes del sector quienes obtenían el vital liquido de diversos domicilios para colaborar.

Los primeros en llegar fueron elementos de Bomberos quienes terminaron de sofocar las brasas y aseguraron la zona, así como una unidad para brindar atención médica, Vecinos señalaron que las unidades arribaron aproximadamente 30 minutos después del inicio del siniestro, cuando ya había intervención comunitaria.

La vivienda resultó con daños severos en planta baja, alta y también en la fachada; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas, pues los habitantes llegaron después y colaboraron con la labor de mitigar el fuego de su domicilio.

hasta el momento no se ha confirmado el origen del fuego y el hecho se suma a una cantidad considerable de sucesos que implican incendios en la colonia balcones de Alcalá, que se ve azotada por estos siniestros de forma frecuente.