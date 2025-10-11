Reynosa se une para ayudar a veracruzanos

En un acto de solidaridad ante las severas inundaciones que han afectado a Veracruz, iglesias, negocios y diversas agrupaciones de Reynosa, han activado centros de acopio para recepcionar víveres y ayudar a las familias damnificadas.

Un establecimiento informó que estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y artículos de limpieza, con el objetivo de hacer llegar apoyo a quienes atraviesan una situación de emergencia.

“Poza Rica es la tierra que nos vio nacer y Reynosa ha sido la tierra que nos ha brindado sustento y calidad de vida en todos estos años para nuestras familias, hoy es por ellos, como alguna vez fue por nosotros”, expresa el mensaje difundido por un negocio local dedicado a la venta de comida.

El llamado está dirigido a la ciudadanía en general, invitando a la comunidad reynosense a sumarse a esta causa ante las afectaciones por las lluvias y desbordamientos registrados en la zona norte de Veracruz.

De la misma forma, diversas agrupaciones, incluso particulares se han unido para activar centros de acopio.

La iglesia alianza cristiana, arrancó con el centro de acopio, por lo que piden apoyo para ayudar a quien mas lo necesita en estos momentos.



