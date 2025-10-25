Distribuyen siete mil tarjetas a beneficiarias

La entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar continúa avanzando en Reynosa, donde hasta el momento se han distribuido siete mil plásticos a quienes se registraron meses atrás.

¿Cuál es el estado actual de la entrega?

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa, comentó que el proceso de entrega se mantendrá activo hasta el próximo 8 de noviembre.

¿Qué deben hacer las beneficiarias que no han recibido su tarjeta?