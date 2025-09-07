Sin control, precios de artículos de la canasta

Van y vienen aumentos en precios de productos básicos y no hay control, cada comercio vende sus artículos como quiere, por lo que la PROFECO debe cumplir con su trabajo que es proteger la economía de los consumidores.

"Desafortunadamente en este tipo de casos, en esa dependencia no hacen nada pese a que reciben un salario por el trabajo que deben realizar", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa.

No hay control ni vigilancia por parte de ellos como Procuraduría, agregó.

Por lo tanto, son los consumidores los que sufren las consecuencias por la falta de decisión por parte de quienes se encuentran al frente de la referida oficina.

Entre tanto hay comerciantes que hacen lo que quieren aprovechándose de la necesidad de la gente cuando acuden a realizar compras y se encuentran con que los precios del huevo que regían hace apenas 15 días o un mes, ya los tienen aumentados.

Pero nadie hace nada por defender la economía de los consumidores incluyendo a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.