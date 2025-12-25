Árbol navideño honra a desaparecidos con fotos

En lugar de luces y adornos, un árbol navideño en Reynosa fue cubierto con fotografías de personas desaparecidas. La instalación, realizada por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, busca visibilizar el dolor de miles de familias que enfrentan la Navidad sin sus seres queridos.

¿Qué declaró el colectivo Amor por los Desaparecidos?

La acción forma parte de una movilización anual que madres buscadoras realizan durante diciembre para exigir avances en las investigaciones y resultados por parte de las autoridades. "Sin ellos no hay Navidad", señalaron durante la manifestación.

Impacto en las familias de desaparecidos en Tamaulipas

Tras la colocación del árbol, familiares marcharon por las calles con pancartas, pese al temor que persiste en una entidad golpeada por la violencia. Entre los testimonios, María Martha García Cruz denunció la falta de avances en la búsqueda de su hijo Gerardo Ramón García, desaparecido en mayo de este año en Reynosa.

Cifras de desaparecidos en Tamaulipas y su contexto

De acuerdo con cifras oficiales, entre 14 mil y 15 mil personas continúan desaparecidas en Tamaulipas, sin contar los casos no denunciados. Para estas familias, las fiestas decembrinas no representan celebración, sino una ausencia permanente y una exigencia de justicia que sigue sin respuesta.