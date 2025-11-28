Registra INE más de 10 mil trámites

El Instituto Nacional Electoral mantiene una alta demanda en su campaña de actualización intensa de credenciales con fotografía, la cual inició el primero de septiembre de este año y continuará activa para que la ciudadanía pueda realizar trámites de manera oportuna.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE en el Distrito 02 Reynosa, comentó que se ha reforzado la plantilla con personal adicional para agilizar la atención ante el incremento esperado de solicitudes.

¿Cuáles son las cifras de trámites realizados?

Con corte al 20 de noviembre, el módulo ubicado en Jarachina Sur ha registrado un total de 10 mil 123 trámites realizados, además de la entrega de 10 mil 227 credenciales de elector. Estas cifras reflejan una respuesta positiva por parte de la población que ha acudido durante las últimas semanas para actualizar su identificación oficial.

"La ciudadanía ha respondido precisamente a este ofrecimiento del servicio por parte del instituto, esta es una cifra bastante importante, nos da una idea de cómo la ciudadanía ha visitado nuestros módulos, ha respondido a este esfuerzo del Instituto Nacional Electoral para poder tener un módulo siempre abierto", dijo el vocal ejecutivo del INE en el Distrito 02 Reynosa.

¿Qué recomendaciones hace el INE a la ciudadanía?

El INE llamó a la ciudadanía a no esperar al cierre del plazo y acudir con anticipación para evitar tiempos prolongados de espera, recordando que el módulo se mantiene abierto de forma constante con el objetivo de facilitar el proceso para quienes requieren renovar, corregir datos, reposición o inscripción por primera vez.

La autoridad electoral reiteró que contar con credencial vigente es indispensable para participar en futuros procesos democráticos, además de su utilidad como documento de identificación oficial en trámites públicos y privados.