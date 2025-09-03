Repunta 70% demanda de actas de nacimiento

Hasta en un 70% aumentó en los meses previos al inicio de clases del nuevo año lectivo, la demanda de documentos como actas de nacimiento y otros más en las oficialías del registro civil en Tamaulipas.

Así lo declaró Mauro Francisco Sandoval Contreras, coordinador del Registro Civil en el estado, quien asistió al evento del comienzo del nuevo ciclo escolar que la mañana de ayer lunes tuvo verificativo en la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la colonia Benito Juárez en Reynosa.

Fue precisamente en los meses de julio y agosto hasta unos días antes del primero de septiembre, cuando se incrementaron los trámites en ese sentido y fueron oficialía del Registro Civil que operan en municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, en los que se observó mayor movimiento en ese rubro.

Ya para estas fechas, es de suponer que todos los padres y madres de familia ya obtuvieron la actualización de sus los documentos que requieren presentar sus hijos en las escuelas en las que reciben su preparación educativa, según lo manifestado por Sandoval Contreras.