Dejan a 70 colonias sin agua por reparar fuga

Habitantes de más de 70 colonias y fraccionamientos populares del sur de la ciudad resultaron afectadas ayer, por bajas presiones y suspensión temporal del suministro en algunas zonas altas en los Sectores Juárez Oriente, Juárez Poniente.

La suspensión fue sin previo aviso y los afectados protestaron en forma airada contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. En la red social, los vecinos molestos expusieron su inconformidad por lo que consideran que fue "un corte arbitrario".

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Comapa de Reynosa, el problema se debe a reparaciones emergentes de fuga de agua.

Indicó que por esta situación se presentarán bajas presiones y suspensión temporal del suministro en algunas zonas altas de este sector mientras se realizan las maniobras, sin especificar el sitio exacto.

Los equipos de las cuadrillas ya se encuentran trabajando para solucionar en el menor tiempo posible, apuntó, aunque no aclaró cuando y a que hora se reestablecerá el suministro de agua potable, de manera normal.

A continuación se da a conocer el listado de colonias y fraccionamientos populares del Sector Juárez Oriente y Juárez Poniente de la ciudad, afectadas por el suministro de agua potable a causa de las reparaciones del organismo operador:

Arboledas Social, Arboledas de Juárez, Arecas (Balcones de San José), Artículo 127 Reforma Agraria, Ayuntamiento 2000, Beatriz Anaya 1 y 2, Benito Juárez, Burocrática, Capitán Carlos Cantú, Central de Abastos, Fraccionamiento El Oasis, Fraccionamiento Paseo Del Prado, Fraccionamiento Puerto escondido, Fraccionamiento Río Grande, Fraccionamiento San Pedro, Fundadores, Generación 2000, Gomez Lira, Humberto Valdez Richaud, Jacinto Lopez 1, 2 y 3, Jose Lopez Portillo , 1, 2,3, y 4, Las Milpas 1, 2 y 3 Lomas de la Torre, Lomas del Pedregal, Luis Donaldo Colosio (y Ampliaron), Mano con Mano, Marte R. Gomez, Mexico, Modelo, Nuevo Milenio (y Ampliación), Parque Industrial del Moll, Paseo Del Prado, Ramón Perez Garcia 1, 2,3 y 4, Renacimientos (y Ampliación), Roma, Tamaulipas 1 y 2, Unidos Podemos y Universitaria.







