Revocan constancia de mayoría a juez en Reynosa

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) revocó la constancia de mayoría que había entregado a Alfredo Israel Jaramillo Araiza como juez de primera instancia en materia familiar del Quinto Distrito Judicial con sede en Reynosa, en cumplimiento a una sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión extraordinaria y urgente, el órgano electoral aprobó por unanimidad expedir la constancia a Sandra Iliana Morales Barrón, quien promovió el juicio de inconformidad identificado con el expediente SM-JDC-121/2025, mismo que derivó en la modificación de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM).

Con el fallo federal, quedó sin efectos el resultado que inicialmente avalaba a Jaramillo Araiza, reasignando el cargo a Morales Barrón.

El IETAM reiteró que este procedimiento se apega a su obligación de acatar los fallos jurisdiccionales y garantizar que el acceso a los cargos judiciales se otorgue conforme a la legalidad.