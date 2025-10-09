Proyectan consolidar una educación de excelencia

Directores de los planteles CBTIS y CETIS de Reynosa asistieron y participaron en los trabajos de la reunión convocada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en Tamaulipas, con el propósito de fortalecer las estrategias académicas.

Durante los trabajos se compartieron los avances, se intercambiaron experiencias y se refrendó el compromiso de consolidar una educación técnica de excelencia en beneficio de la comunidad escolar.

Al encuentro estratégico asistieron y participaron directores de los 31 planteles CBTIS y CETIS del Estado de Tamaulipas, en respuesta a la convocatoria de la DGETI Tamaulipas.

Encabezó el evento el titular de la Dirección General de Educación Tecnológica y de Servicios de Tamaulipas, Olegario Muñiz Cura, en el municipio de Tampico.

"Cuando trabajamos en equipo, el cambio no solo es posible... ¡es inevitable!", expresó el titular de la DGETI en la entidad.

En la reunión estatal se reafirmó el compromiso en favor de la formación de jóvenes líderes que transformarán el presente y futuro de Tamaulipas.

Se abordaron temas de evaluación y mejora de indicadores académicos, profesionalización del personal docente y directivo, así como fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Con estas y otras acciones, la DGETI Tamaulipas avanza con pasos firmes hacia una educación más fuerte, más humana y más innovadora, se indicó.

Con la representación de Reynosa asistieron y participaron en el evento estatal los directores del CETIS 71, CBTIS 7 y CBTIS 131.