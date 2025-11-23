Impulsa estrategias para las familias deportadas

La diputada federal migrante Letty Gutiérrez concluyó su agenda de trabajo en Houston con una reunión clave junto a la organización FIEL, dedicada a la defensa de familias mexicanas y latinas afectadas por las deportaciones masivas.

¿Qué ocurrió?

Durante el encuentro, se analizaron testimonios de familias separadas y las difíciles condiciones que enfrentan las personas deportadas al regresar a México. También se expusieron cifras preocupantes, las cuales indican que en lo que va de 2025, más de 12,000 personas han sido repatriadas por Tamaulipas, y entre enero y abril se registró la deportación de 113 tamaulipecos, incluidos 8 menores originarios de Tampico, Madero y Altamira.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Conmovida por los testimonios, la diputada enfatizó la necesidad de fortalecer la colaboración entre el Congreso y las organizaciones comunitarias para garantizar apoyo legal y mecanismos de reintegración.

Como acuerdo principal, Gutiérrez y FIEL trabajarán en un plan conjunto y mantendrán comunicación constante para atender las necesidades de las familias afectadas. Es así como la diputada reafirma su compromiso de seguir representando y defendiendo los derechos de las comunidades migrantes en la agenda pública.