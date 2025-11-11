Falla técnica retrasa pagos del Bienestar

Fuertes críticas y gran malestar por la falta de sistema en el Banco Bienestar sucursal Hidalgo, fue el que generó entre nutrido grupo de adultos mayores motivo por el cual, no pudieron cobrar su pensión. Otra vez el mismo problema del fin de semana pasado.

"Este problema que viene presentándose sinceramente sí me molesta mucho porque hay gente que viene en silla de ruedas, en muletas o bien apoyado en algún familiar para llegar hasta aquí porque tienen problemas para caminar y se encuentran conque no hay sistema por lo que no pueden cobrar el apoyo federal ni en cajero y tampoco en ventanilla", dijo Élida Espinosa Rivas.

A decir de la quejosa y de otras más, la falta de sistema ocurre desde el pasado viernes, aunque otras dijeron que desde el jueves y es fecha de que no se resuelve, por lo que hicieron un urgente llamado a las autoridades encargadas de mantener en buen funcionamiento las instalaciones, para que le den solución en forma inmediata.

Hubo quienes con la esperanza de que se corrigiera la situación, permanecieron sentados por buen tiempo, pero al ver que no había nada favorable, decidieron retirarse del lugar y muchos se fueron muy enojados porque tendrán que regresar a tratar de cobrar su dinero.

QUE AVISEN

Para evitar que la gente venga a perder el tiempo, es importante que se informe oportunamente cuando ocurran este tipo e fallas pero lamentablemente ni siquiera un aviso colocaron a la entrada de la referida institución.

Muchos, confiados en que operaban normalmente cajero y ventanilla, bajaron de sus vehículos y otros muchos que llegaron a pie, fueron a sentarse para esperar a que les tocara el turno y después de hasta horas, les comunicaron que no había sistema y que no sabían cuándo regresaría.

MÁS SUCURSALES

Otra de las inquietudes expuestas por Espinosa Rivas fue la de que haya más sucursales de Banco Bienestar, pues las dos existentes en Reynosa, resultan totalmente insuficientes para cubrir la creciente demanda de beneficiarios.

"Hay quienes llegan en silla de ruedas, en muletas, otros apoyados en familiares para venir a cobrar su dinerito y resulta que no funciona ni el cajero ni las ventanilla", dijo Élida Espinosa Rivas.

´EL FALLO SE PRODUJO DESDE INICIOS DE LA DISPERSIÓN´

Por Nubia Rivera

El Mañana / Staff

Ante las frecuentes fallas en el sistema que se presentan en el Banco del Bienestar ubicado sobre el bulevar Hidalgo en Reynosa, autoridades de la Delegación en el Estado aseguran que ya se hizo el reporte al área correspondiente.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, confirmó que la problemática fue reportada de inmediato a las oficinas centrales para su atención, y aclaró que la operación del banco no depende directamente de la delegación estatal, sino de instancias superiores encargadas del mantenimiento y la red bancaria.

Indicó que las fallas son de carácter técnico y se relacionan con el mantenimiento de la red del banco, por lo que el servicio se ha mantenido de forma intermitente.

"El reporte ya está hecho desde el primer momento en que supimos de que empezaron dichas fallas, están trabajando en ello", dijo.

En este sentido, recomendó a los derechohabientes estar al pendiente del restablecimiento total del sistema antes de acudir nuevamente al banco.

La falla se da desde la semana pasada, con el arranque de la dispersión de recursos de los programas sociales de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.







