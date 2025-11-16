Muchos la sienten, pocos la controlan

En Reynosa, el cuidado y control de la diabetes refleja una realidad dividida entre la conciencia y los retos persistentes para mantener esta enfermedad bajo control.

Aunque muchas personas afirman estar al tanto de los riesgos asociados, no todos llevan un seguimiento adecuado. "Sí tengo diabetes, pero no me la checo, tomo pastilla a veces y no me checo en cuánto me sale, no sé si la traigo alta o no, pero yo no siento nada", expresó Olivia Sánchez.

¿Cuáles son los costos del control de la diabetes?

Algunos reconocieron que mantienen controles periódicos, cuidan su alimentación y realizan actividad física para evitar complicaciones, aunque es costoso. "La insulina cuesta 500 pesos alcanza para un mes, la medicina vale 600 es para un mes, la metformina vale como 40 pesos, estamos hablando como de unos mil 800 a 2 mil pesos mensuales", dijo Juan José Gutiérrez Ochoa de 54 años, quien lleva control de su enfermedad. "Que se cuiden, que se chequen porque ahorita hasta los jóvenes andan disparado de la azúcar", recalca.

La falta de control de la diabetes puede generar complicaciones como daños renales, pérdida de la visión, problemas circulatorios o enfermedades cardiovasculares, por lo que algunos ciudadanos si llevan su control. "Es que ya de cierta edad debemos hacernos chequeos anuales y sobre todo el estilo de vida porque el estilo de vida es el que nos acaba, por ejemplo si te deprimes, si te angustias, todo eso tus órganos lo sienten y no nada más la azúcar sino que también la depresión, la alta presión, todo eso nos afecta, entonces hay que vivir la vida tranquila y en paz y dejarle las cosas a Dios", dijo Ana Berta Torres Castro de 62 años, paciente diabética desde hace 15 años y lleva el control de su enfermedad.