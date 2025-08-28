Retoman las clases el 1 de septiembre, 100 mil alumnos vuelven a las aulas

Será en la Escuela Primaria Club Rotario de la colonia Rodríguez donde se dará el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026, ante la presencia de alumnos, padres y madres de familia así como de autoridades educativas y civiles.

Ya está confirmado que será en la Escuela Primaria Club Rotario donde se efectúe el acto inaugural del nuevo ciclo lectivo, donde estarán presentes autoridades educativas y civiles", Alfredo Vásquez Guardado supervisor de la Zona Escolar 75.

Alfredo Vásquez Guardado

supervisor de la Zona Escolar 75.

"El evento está programado para el primero de septiembre a partir de las 8:00 Horas. El plantel pertenece a la Zona Escolar 75 Sector 3", informó Alfredo Vásquez Guardado, supervisor.

Precisamente en éstos momentos están por concluir labores de mantenimiento a la escuela donde se efectuará el magno acto, incluyendo pintura así como equipamiento de las aulas, a unos días de que dé comienzo el nuevo ciclo educativo.

En el evento estarán presentes los directores de las escuelas que forman parte de la Zona Escolar 75 y por supuesto harán acto de presencia la directora de la Club Rotario Nancy Cruz Castillo así como también el jefe del Sector 03, Mario Ortiz Padrón.

Los libros de texto que utilizarán los estudiantes, ya se encuentran en las primarias y seguramente serán entregados el primero de septiembre precisamente una vez concluida la ceremonia en mención. La Zona 75 cuenta con una población escolar de entre 1,200 y 1,300 alumnos.

UNOS 100,000

A nivel local, se estima que unos 100,000 estudiantes de educación básica regresarán a clases el día en que oficialmente comienza el ciclo escolar, dijo por su parte Alicia Pizaña Navarro, titular del Centro Regional de Educación (CREDE).



