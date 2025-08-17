Exigen retiro de concesión a SEMEX

Persisten las fallas en los semáforos inteligentes instalados en distintos puntos de Reynosa, situación que genera retrasos e incluso accidentes principalmente en horas pico. Al respecto, empresarios de la ciudad exigen revocación inmediata de la concesión otorgada por la actual administración municipal a SEMEX, compañía dedicada a ofrecer soluciones para el control del tránsito en calles y carreteras.

A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVYTUR) demandó una acción inmediata y contundente ante las fallas graves en el sistema de semaforización instalado por la empresa SEMEX, los cuales han provocado caos vial, riesgos para peatones y automovilistas, y un evidente incumplimiento de las normas de señalización vial.

De acuerdo a información oficial, la concesión fue otorgada para modernizar el sistema de semaforización. Sin embargo, la instalación presenta múltiples deficiencias: falta de Sincronización, inoperatividad en cruceros clave, obstrucción del tránsito peatonal y condiciones que imposibilitan la movilidad de personas con discapacidad. Además, varios dispositivos fueron colocados sin respetar la normatividad en materia de señalización.

"El Ayuntamiento ha iniciado auditorías y solicitado la revocación de la concesión, pero desde el sector productivo consideramos que la respuesta debe ser inmediata.

no se puede seguir poniendo en riesgo la seguridad vial de Reynosa", afirmó Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO Reynosa.

Señaló que el municipio cuenta con instrumentos legales para revocar la concesión, exigir la devolución de los recursos públicos invertidos y garantizar que se instale un sistema funcional, seguro y de alta calidad. Destacó que dicha obra, con una inversión millonaria, fue entregada sin cumplir estándares técnicos y ha sido objeto de quejas ciudadanas por meses. Aseguran que el robo de cableado y cortes de energía han agravado la situación, pero no justifican la instalación deficiente ni la falta de soluciones efectivas.