Protestan comerciantes al ser cambiados de lugar

Decenas de comerciantes que se encontraban instalados alrededor de la plaza 21 de Marzo, mejor conocida como plaza de la Juárez, ubicada en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Reynosa, fueron retirados del lugar desde el pasado domingo.

Los afectados refieren que hace ya algunos meses autoridades municipales les hicieron saber que serían retirados debido a que se estarían llevando a cabo trabajos de remodelación, por lo que se les dio como fecha límite hasta el pasado lunes para buscar un local comercial e instalarse de manera formal.

Fueron pocos los que optaron por dicha opción, y su gran mayoría permanecieron en el lugar donde, además de obstruir la vía pública, tomaban energía eléctrica de las lámparas y postes sin autorización alguna.

Conflictos por reubicación

Sin embargo, lejos de ser una solución, estas acciones han complicado aún más la situación de un gran número de comercios ambulantes, ya que actualmente se encuentran instalados en los distintos bulevares situados alrededor de la plaza, lo cual representa un peligro tanto para los peatones como para los automovilistas, debido a que las estructuras que utilizan obstruyen la visibilidad, convirtiéndose en la causa de accidentes viales, de manera cada vez más frecuente.

Al respecto, los comerciantes retirados piden a las autoridades claridad sobre lo que sucederá con ellos y sus negocios: "No nos dijeron nada, solo nos enviaron a que nos pusiéramos aquí en el camellón, donde estamos más propensos a sufrir daños en nuestros negocios; si cuando estábamos en la plaza, seguido nos golpeaban las tríalas, aquí corremos más riesgo", expresó Ricardo Núñez.

Reacción de los involucrados

Mientras tanto, esta nueva reubicación ya empezó a causar conflictos a locatarios de los alrededores, ya que señalan que, debido a que han empezado a conectarse de manera irregular a los postes de energía eléctrica, dicho servicio se ha visto afectado dentro de sus establecimientos, por lo que piden a las autoridades intervenir.