Invitan a jóvenes al Retiro de Adviento

Con el objetivo de fortalecer la fe y promover la reflexión espiritual entre adolescentes y jóvenes, se llevará a cabo el Retiro de Adviento Juvenil, el próximo domingo 07 de diciembre, en la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Puerta del Sol.

¿Qué actividades se realizarán en el Retiro de Adviento?

El encuentro religioso se desarrollará en un horario de 15:00 a 20:00 horas en Puerto Arista, esquina con Abreojos y Puerto Escondido. Está dirigido a jóvenes que deseen prepararse espiritualmente en el marco del tiempo de adviento, previo a la celebración de la Navidad.

Detalles del evento en la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe

Como parte de la dinámica del evento, se solicitó a los asistentes acudir portando una playera de color morado.