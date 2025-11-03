Se pronuncia por retirar fuero con Ley Electoral

En favor de que se retire el fuero a los políticos dentro de la Reforma a la Ley Electoral para que se acabe el fuero y la impunidad y enfrenten la justicia, se pronunció el Dr. Alfonso de León Perales , dos veces ex candidato a la presidencia municipal de Reynosa.

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo león, el político reynosense manifestó su beneplácito por los foros y mesas de trabajo que se tienen proyectadas y programadas con e propósito de actualizar la legislación.

Yo creo que el fuero se le otorgó a los políticos, a los funcionarios para que concluyeran los proyectos que están en marcha, pero han utilizado esta figura jurídica para evadir su responsabilidad y para incumplir sus compromisos, expresó.

Debe de desaparecer el fuero y como cualquier otra persona, como ciudadanos tenemos que enfrentar a la justicia si es necesario y ellos no, apuntó el Dr. León Perales.

El ex secretario municipal de la Secretaría de Desarrollo Social agregó que está de acuerdo, estoy de acuerdo en que desaparezca el fuero para que no haya impunidad.

Creo que el fuero para lo único que sirve es para que crezca la impunidad, insistió el ex diputado local del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Vemos que muchas gentes gracias al fuero no han sido sometidas a un juicio, todos, que no haya esa posibilidad de impunidad, enfatizó.

La impunidad en realidad es una impunidad, puntualizó el ex funcionario municipal.

Igualmente, abundó, estoy de acuerdo en que desaparezcan lo disminuyan os diputados pluris, los que vayan por la representación proporcional porque no fueron electos por el pueblo, aseveró el Dr. León Perales.

Que disminuyan las plurinominales, entre otras cosas, concluyó el ex congresista estatal.



