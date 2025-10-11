Retiran boyas nuevas, ¡dejan las desgastadas!

Las boyas instaladas recientemente sobre el bulevar Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Longoria y frente al Hospital General, inexplicablemente fueron retiradas por completo.

Esto ocurrió luego de que en días previos circularan en redes sociales fotografías y reportes de un ciudadano que, a plena luz del día, fue captado retirando las boyas con un martillo.

Comerciantes del sector señalaron que la noche del lunes aún se observaban algunas de las boyas en el lugar; sin embargo, para la mañana del martes solo quedaban fragmentos dispersos sobre la vialidad y varias piezas que los mismos locatarios habían reunido sobre la acera.

Una de las boyas retiradas permanece abandonada sobre la acera del bulevar Álvaro Obregón.

A diferencia de las antiguas boyas que aún permanecen en el bulevar (ya desgastadas y de menor tamaño), las que fueron recientemente retiradas eran nuevas, destacaban por su altura y grosor, características que generaron molestia entre automovilistas al considerar que representaban un riesgo para la suspensión, rines y llantas de sus vehículos.

La inconformidad por su instalación no es nueva, pues desde que fueron colocadas dividieron opiniones entre los automovilistas, quienes las consideraban necesarias para mejorar la seguridad de los peatones y quienes exigían su retiro por los daños que ocasionaban.

Hoy, solo permanecen algunas boyas viejas y deterioradas en el tramo.



