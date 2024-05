Dan operadores respaldo a Cantú

Un grupo de conocidos operadores políticos y electorales, que en algún momento colaboraron en múltiples campañas y partidos políticos, anunciaron su decisión de alinearse en torno a un solo aspirante a la presidencia municipal en Reynosa.

Informaron que promoverán el voto del 2 de junio a favor de Luis "Cachorro" Cantú, candidato de la Coalición PAN-PRI, ofreciendo la suma de entre 25 y 29 mil votos durante la jornada electoral.

Víctor Garza Mendoza, ex dirigente del PRI y del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Camacho, ex coordinador Territorial del PRI, Delta García, ex candidata de Morena a la diputación local, Adriana Saldaña, Óscar Pérez y Fidel Rodríguez Mireles (PRD), ofrecieron una conferencia de prensa para formalizar su compromiso electoral.

De acuerdo a la estrategia propuesta por estos operadores políticos, harán mil 500 promotores del voto con 10 personas cada uno y replicar entre familia, vecinos y compañeros de labores la intención del voto a favor del candidato a la presidencia por la Coalición PAN- PRI en Reynosa.

"Tenemos el compromiso como meta fijada de 25 a 29 mil votos para el día del proceso electoral, con anticipación ya estamos elaborando "ensayos de simulacro" de cómo será el día de la jornada electoral y anticipar a que se realice un voto, durante las primeras horas del domingo 2 de junio.

´CACHORRO´ AGRADECE SUMA

Tras concluir la conferencia de prensa, Luis "Cachorro" Cantú, candidato a la presidencia municipal de Reynosa, agradeció este sólido respaldo que se suma a su proyecto de campaña, en promoción del sufragio.

Advirtiendo que así será el llamado a los ciudadanos a que hagan uso útil de su voto y elijan por una alternativa que recuperar nuevamente el desarrollo, rumbo y bienestar de las familias en Reynosa, frente al abandono y falta de capacidad.

Cuestionado en torno a la declinación o alianza de facto con el candidato de Movimiento Ciudadano, Rigoberto Ramos Ordoñez, se declaró respetuoso de su persona.

"Lo saludé hace unos días con cordialidad y respeto a su trabajo, yo no pediría nada que fuera en contra de sus principios, toda alianza y apoyo suma para nosotros, los tiempos de alianzas políticas, según la Ley Electoral están fuera de tiempo, pero nos une y tenemos la coincidencia de que los dos, deseamos lo mejor para Reynosa y sus familias", apuntó.