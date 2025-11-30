Aguas residuales invaden calles

Una escandalosa fuga de agua de drenaje sanitario mantiene en alarma a las familias de la colonia Reserva Territorial Campestre, quienes desde hace varios días enfrentan un grave foco de infección sin que las autoridades municipales ni la COMAPA atiendan el problema, pese a los repetidos reportes y la evidente urgencia de una intervención.

El derrame se encuentra en la intersección de División del Norte y Juan N. Guerra, una zona transitada tanto por vecinos como por padres de familia que llevan a sus hijos al Jardín de Niños Inclusivo Teodosia de Armas de Aguilera, institución que ahora se ve directamente afectada por los escurrimientos de aguas negras.

La pestilencia que emana del drenaje abierto no solo resulta insoportable, sino que también representa un riesgo latente de infecciones gastrointestinales, enfermedades respiratorias y problemas dérmicos, especialmente entre la población infantil.

Vecinas de la zona aseguraron que la fuga inició hace varios días, y aunque han solicitado la intervención de la COMAPA, ninguna brigada de reparación ha acudido al lugar. "Esto no es nuevo, ya antes se había reventado y lo arreglaron nada más por encimita. Ahora volvió peor", denunció una ama de casa, molesta por la negligencia y la falta de mantenimiento preventivo en la red de drenaje.

Una de las voces más preocupadas es la de Rebeca Linares, madre de familia, quien pidió a las autoridades municipales "que dejen de ignorar el problema y actúen de inmediato".

La mujer destacó que los pequeños del jardín de niños pasan diariamente a pocos metros del derrame, exponiéndose a los malos olores y a microorganismos que podrían afectar su salud. Esta situación ha obligado al personal escolar a reforzar medidas básicas de higiene y a solicitar apoyo, sin obtener respuesta formal.

El impacto no solo alcanza a las viviendas. Comerciantes y visitantes del Tianguis Reserva Territorial y del Mercado Municipal, ubicados a unos metros, han expresado su molestia por la constante pestilencia. Muchos clientes han optado por retirarse o evitar la zona, lo que perjudica la economía de los vendedores que dependen de la afluencia de cada fin de semana. "No se puede ni pasar, huele horrible. Nadie quiere estar aquí mucho tiempo", comentaron algunos compradores.

Las familias, por su parte, se ven obligadas a mantener puertas y ventanas cerradas, aun en horas de calor, para evitar que el hedor invada sus hogares. Algunos vecinos han tenido que restringir actividades al aire libre y buscar rutas alternas para no cruzar por la calle afectada, lo cual altera la rutina diaria de decenas de personas.

Más allá del malestar inmediato, la fuga deja en evidencia fallas profundas en la respuesta institucional y en el manejo de la infraestructura urbana. La falta de atención oportuna, sumada a intervenciones previas que no ofrecieron una solución definitiva, alimenta la frustración ciudadana y pone en tela de juicio la capacidad de las autoridades para atender problemas básicos que impactan directamente en la calidad de vida.

Mientras las aguas residuales continúan extendiéndose por varias cuadras sin control y la comunidad eleva su reclamo, la exigencia es clara: una reparación urgente, efectiva y definitiva, acompañada de un compromiso real por parte de las autoridades para evitar que este escenario se repita.

EL PROBLEMA

3 días

Tiempo aproximado que la fuga lleva activa sin atención.

2 instituciones cercanas afectadas

Un jardín de niños inclusivo y el tianguis local.

Más de 4 cuadras

Extensión aproximada a la que han llegado las aguas residuales

1 foco de infección mayor

Ubicado junto a viviendas, comercios y zona escolar.

Para evitar que los estudiantes se manchen calzado y ropa al cruzar la calle Juan N. Guerra, vecinos colocaron blocks.