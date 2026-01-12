Lanza ITACE convocatoria a jóvenes

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo inicia hoy lunes el proceso de preinscripción 2026 para estudiantes de nuevo ingreso al nivel medio superior en Reynosa, dirigido a jóvenes que están por concluir la secundaria y desean cursar el Bachillerato Tecnológico.

Las preinscripciones inician este 12 de enero y se realizarán en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Requisitos necesarios para la preinscripción

Las autoridades educativas hicieron un llamado a madres, padres de familia y aspirantes a revisar con anticipación los requisitos para agilizar el trámite.

La documentación requerida incluye copia del acta de nacimiento, constancia de estudios de secundaria con último promedio o copia del certificado, CURP actualizada, 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro de frente y comprobante de domicilio.

También es obligatorio presentar el comprobante de derecho, el cual puede obtenerse a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Detalles sobre el proceso de preinscripción

Para mayores informes, el ITACE Reynosa puso a disposición los teléfonos 899 924 01 84, 899 925 24 03 y 899 925 23 86 donde el personal podrá orientar a las familias interesadas en este proceso de preinscripción.

El plantel se encuentra en la calle Octava, en la colonia Prolongación Las Cumbres, donde desde ayer domingo se registraron filas de los padres de familia.