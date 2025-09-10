Esperan artesanos repunten sus ventas

Diego López de Jesús, originario del estado de Puebla, desde hace veinte días comercializa sus productos patrios, destacando que las ventas se han mantenido dentro de un rango normal, aunque con variaciones dependiendo el día.

"Ojalá y se venda un poco más, porque ya es lo más, yo creo que normal, sí está parejo, está igual, un poco, va variando un poquito más o menos, ahí va", dijo.

Los artículos que ofrece incluyen banderas de diferentes tamaños, sombreros, vestidos y artesanías, con precios accesibles para las familias, por ejemplo un sombrero de charro está en 160 pesos, mientras que las banderas varían según el tamaño: la más grande en 580 pesos y una más chica en 420.

"Un sombrero de charro está en ciento sesenta, uno normal en noventa, cien pesos una bandera pues también depende del tamaño", expresó.

Cada año, los ciudadanos realizan compras de productos típicos que identifican las fiestas patrias, lo que beneficia a los comerciantes tanto locales como foráneos.



