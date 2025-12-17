Repunta la venta de piñatas por la época decembrina

Con el inicio de la temporada decembrina, los talleres de piñatas en Reynosa comienzan a registrar mayor movimiento, impulsados por las tradicionales posadas familiares, escolares y laborales. Dalton Javier Ábalo Ramírez quien se dedica a la elaboración y venta de piñatas, señaló que las figuras navideñas son las más solicitadas en estas fechas.

"Lo que más nos piden ahorita son piñatas de Santa Claus, galletas de jengibre y las tradicionales esferas para las posadas, que empiezan desde mediados de diciembre", comentó el artesano, quien explicó que aunque la demanda inicia con anticipación, el mayor volumen de ventas se presenta dos o tres días antes de las celebraciones.

Ábalo Ramírez destacó que, más allá de ser un elemento festivo, la piñata conserva un significado tradicional importante, aunque muchas personas lo desconocen. "La piñata de siete picos representa los siete pecados capitales; romperla simboliza dejar atrás esos pecados al terminar el año", explicó.

Respecto al proceso de elaboración, detalló que una piñata mediana puede tardar un día en fabricarse y que en el taller se producen entre dos y tres piezas diarias. Los precios varían según el tamaño y los materiales, desde 400 hasta mil pesos, con el objetivo de adaptarse a la economía de las familias.

En cuanto a la seguridad, el propietario aseguró que actualmente la mayoría de las piñatas se elaboran con cartón, reduciendo riesgos. "El carrizo casi ya no se usa y el alambre va bien forrado con periódico, lo que ayuda a evitar accidentes", señaló.

Finalmente, Ramírez reconoció que las ventas han sido más bajas en comparación con otros años, aunque mantiene la expectativa de que mejoren conforme se acerquen las fechas clave y se entreguen aguinaldos. "Esperamos que la gente siga comprando piñatas para que no se pierda esta tradición", concluyó.



