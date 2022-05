Repudian cobro a taxis de bases

"Será muy complicado y estamos completamente en contra de este pago; es algo que nunca se ha hecho y si ellos dicen que está en el reglamento no sabemos porqué no lo modifican, son más de 600 pesos que no nos cobran, aparte ahorita la gasolina está muy cara, hay días donde apenas sale para llevar comida a casa", comentó José Manuel, taxista de base.

El pago fijado en 673 pesos corresponde a siete Unidades de Medida de Actualización (UMA), que se cotiza en 96 pesos con 22 centavos.

De acuerdo a las declaraciones de autoridades municipales, esto les daría un permiso para estacionarse en sus bases, ya que de lo contrario las unidades serán trasladadas en grúa a un corralón, por infringir reglamentos y ley de ingreso.

En la zona centro hay diversas bases de taxi, desde el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo hasta la Central de Autobuses, también la del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, la salida de centros comerciales del Bulevar Morelos, Hidalgo y Periférico.

Así como las que se han creado dentro de las colonias, algunas que han migrado de manera digital.

Para los conductores, es fundamental estar ahí estacionados para recoger pasajeros, además de fomentar la confianza en el servicio.

"Hemos hablado y acordamos que no vamos a pagar, esperemos que ellos (las autoridades) antes de venir a checar los permisos primero se pongan en nuestro lugar, porque a lo mejor piensan que ese dinero no es mucho, pero nosotros sacamos 200 o 300 pesos al día, ya que pagamos gasolina, renta de carro, tenemos que llevarlo a lavar", dijo a su vez el taxista Felipe.

Estas bases de taxi se han establecido por generaciones con el distintivo color amarillo y un número que los identifica ante las autoridades estatales y su sindicato.

Autoridades en Reynosa estiman que haya al menos 2 mil taxistas, incluyendo a los vehículos que solo tienen rótulos o que están sin placas.

Las bases abarcan aeropuertos, centros comerciales y puentes.