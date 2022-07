Reprobados por no pagar

Marlen Maya es una de las madres que relató su testimonio, afirmó que su hijo tenía calificaciones de 8 y 10, que bajaron abruptamente y sin justificación a un 6.

"Fue una situación muy injusta y le pedí a la directora una explicación, lo que me dijo fue que mi hijo no se merecía las calificaciones porque tenía problemas de lenguaje, de pronunciación, lo que considero puede ser hasta discriminación, afortunadamente está la regla de no reprobar porque sino, hasta lo hubieran hecho", refirió.

En su búsqueda de respuestas, Maya acudió al Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), donde le solicitaron buscar dialogo con la directora, hasta que ayer, después de varios días de inconformidad, las calificaciones lograron modificarse.

"No se regresó todo como debería pero al menos ya alcanzó un 8, esto ocurrió en el Instituto Educativo Angeles de la colonia Puerta del Sol, con la maestra Karla Espinoza, quiero expresarlo por que se que hay otros padres que no hablan por temor a represalias", y agregó:

"En mi caso esto está relacionado a temas de dinero porque yo expuse los temas injustos de cuotas y útiles caros, se supone que uno busca colegios porque hay mejor calidad pero ya comprobé junto con otros padres que no es así".

Temen represalias por denunciar el hecho

Ana Hernández es otra de las afectadas, su hija cursaba en un colegio de la colonia Rodríguez.

"La tabla de calificaciones parcial era de 10 y en el sistema aparece un 9, pedí una explicación y me dicen que ellos no saben, que seguramente en Ciudad Victoria lo modificaron, ya solicite información y de allá me dicen que el problema es aquí en Reynosa, pero ya hice todo lo posible por cambiar pero no se ha podido".

En su caso solicitó no colocar el nombre del colegio debido al temor de alguna represalia.

"Quiero primero que me entreguen los documentos de mi hija porque la voy a cambiar, y no quiero que me los retengan, la directora se puso en una posición muy estricta y hasta amenazante".

De acuerdo a las autoridades educativas, la próxima semana los planteles deben entregar las constancias y documentos de fin de curso.