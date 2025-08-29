Se desploma avioneta en la carretera Reynosa–San Fernando.

Reynosa, Tam.– Autoridades de seguridad y cuerpos de auxilio atendieron este viernes el reporte de un accidente aéreo en el que una avioneta de propiedad privada se desplomó sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya.

En la zona se movilizaron ambulancias y unidades de rescate para brindar apoyo a posibles personas lesionadas.

Al momento, las corporaciones mantienen acordonado el sitio del percance y se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por el tramo carretero.

Las autoridades no han confirmado el número de ocupantes ni el estado de salud de los mismos, por lo que se espera más información en las próximas horas.