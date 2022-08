¡Criminal! Fuga de agua potable durante 2 meses

Javier García vecino del sector, declaró al ser entrevistado por EL MAÑANA que el 1 de junio pasado inició la fuga de agua potable en la calle Doce del Circuito Girasoles en Los Almendros.

De inmediato se realizó el reporte ciudadano ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, asignándose el numero 607456 como clave del reporte.

-Pasaron los días y semanas, cada semana habló para recordar el reporte unas tres veces y me dicen lo mismo que "ya mañana" y no ocurre nada.

En algunas viviendas la presión del agua es poca y en ocasiones durante el día se corta el suministro.

QUEJA

El quejoso refiere que contacto al alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz y como respuesta le prometió atender de inmediato su reporte, añadiendo que "El agua es valiosa y hay que cuidarla y no desperdiciar".

Con ironía Javier García ataja al reportero y refiere. - "Ese mensaje me lo envió como respuesta el 28 de junio pasado, es decir hace 53 días y ya no me respondió más", precisa.

Muestra las capturas de sus mensajes con Peña Ortiz para demostrar la veracidad de sus palabras.

La fuga de agua potable corre calles abajo hasta la Avenida Principal, en donde se ha estancado y provocado daños físicos en la calle y creado algunas áreas de anegamiento, en donde es difícil pasar en auto o a pie.

Por lo que, a través de este llamado, nuevamente se hace el llamado a las autoridades correspondientes para intervenir y resolver el derroche de agua potable que por espacio de dos meses y medio se ha desperdiciado.

Van varias semanas con la fuga de agua potable y las calles dañadas por agua limpia.