Resiste Reynosa la tormenta

Esta vez, las lluvias que azotaron a Reynosa no generaron daños ni inundaciones en colonias populares. Solamente hubo encharcamientos en varias arterias, pero nada grave". Juan José Carcaño Gutiérrez, director de Emergencias de PCyB.

Pese a las fuertes lluvias que se registraron en Reynosa la noche del jueves y la madrugada del viernes, en esta ocasión no se registraron inundaciones y sólo se observaron encharcamientos, incluso, en las zonas bajas de la ciudad.

"Afortunadamente no hubo nada qué lamentar. No hubo reportes de árboles caídos, postes, cableado de energía eléctrica u de otro tipo, como otras veces", dijo Juan José Carcaño Gutiérrez, director de Emergencias en Protección Civil y Bomberos.

Tampoco se recibieron reportes de perjuicios causados a viviendas a raíz de las precipitaciones pluviales.

Como forma de prevenir que algunos vehículos quedaran varados en pasos a desnivel y en el tramo del bulevar Hidalgo con Fuente de Diana, se dispuso cerrarlos a la circulación desde horas de la madrugada para volverlos a abrir después.

Carcaño Gutiérrez comentó que en una arteria principal de la colonia Delicias sí creció el nivel del agua hasta un metro e incluso, entró a un domicilio, pero sin más problema.

De acuerdo con los datos de PCyB local, solamente en tres colonias: la Satélite Uno, la Revolución Verde, así como en la Marte R. Gómez, las lluvias dejaron charcas de diferentes dimensiones.

Por otro lado, se observó gran concentración de agua en la calle principal de la colonia Pedro José Méndez, también en la Enrique Canseco, que alcanzó varias cuadras y dificultaba la circulación vehicular.

Algunos vehículos pequeños preferían rodear que transitar por ese lugar por temor a quedarse varados.

Por otra parte, el director de Emergencias en Protección Civil y Bomberos dijo que aunque parecía que la tormenta traería daños considerables a las colonias asentadas en los sectores más bajos, no fue así, y por lo mismo no hubo necesidad de evacuar a las familias, por lo que no se habilitaron lugares como albergues, porque las circunstancias no lo demandaron esta vez.

La gran concentración de agua en la calle Enrique Canseco, de la colonia Pedro J. Méndez, dificultaba la circulación.

ACCIDENTES VIALES

Sin embargo, la mañana de este viernes se presentaron par de accidentes automovilísticos, debido en parte a lo mojado de las calles y avenidas, además de la falta de precaución de los conductores.

El primer percance reportado fue una volcadura en la carretera a Río Bravo, a la altura de la colonia El Anhelo.

El segundo de los accidentes se reportó apenas con unos minutos de diferencia, siendo una carambola entre tres unidades.

En ambos incidentes, lo mojado de la carpeta asfáltica fue factor para que se propiciaran, aunque con daños solamente materiales.

Los pronósticos de lluvia para lo que resta de la semana continuarán con altas probabilidades de lluvias severas, así como también para la próxima, según el Servicio Metereológico Nacional.

EL DATO