Repentino apagón deja sin luz a varias colonias

Asentamientos humanos como la Lázaro Cárdenas en algunos de sus sectores, la Antonio J. Bermúdez así como en Presa de la Laguna, sus habitantes sufrieron por la ausencia de la energía eléctrica.

"Esto es desesperante y lo peor de todo es que quienes tenemos un familiar enfermo y necesita de un abanico o de un aire acondicionado para evitar una posible complicación, son los que más sufrimos las consecuencias de una situación como la que estamos viviendo en éstos momentos", dijo José Guadalupe González, residente de la colonia Lázaro Cárdenas.

"Y por si fuera poco, las altas temperaturas que azotan a Reynosa, no cesan y la gente por eso se sale de sus casas porque el calor que se siente hacia el interior de las mismas llega a ser insoportable", agregó.

Nadie de parte de la Comisión Federal de Electricidad da alguna explicación sobre la causa de la suspensión del servicio y tampoco dicen para cuándo regresará la luz.

MUY FRECUENTES

Vecino de la colonia Antonio J. Bermúdez que dijo llamarse Efrén Loperena, confirmó el apagón que afectó a buena parte de casas habitación y negocios localizados en ese sector, problema que no es nuevo pues lo enfrentan con mucha frecuencia y con duración de hasta varias horas, como es el caso que nos ocupa y afecta en éstos momentos.

También negocios ubicados en la Lázaro Cárdenas y Presa de la Laguna, padecieron la falta de luz y temían que algunos de sus productos que requieren refrigeración se les echaran a perder.



