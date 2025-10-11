Universitarios reparten comida afuera del IMSS

Con un noble gesto de solidarizarse con las decenas de personas que pasan horas a las afueras de la clínica 33 del IMSS en espera de recibir noticias sobre el estado de salud de sus familiares, un grupo de jóvenes universitarios se dio a la tarea de repartir alimentos y bebidas en el lugar.

Buscando aportar su granito de arena ante una situación que a diario se logra observar en las salas de espera o área de emergencias de esta ciudad, los estudiantes decidieron actuar, mostrando que en ocasiones un poco de empatía logra hacer una gran diferencia.