Protestan en la Ribereña por trabajos inconclusos

Reparaciones inconclusas tanto de COMAPA como del gobierno municipal causan malestar entre automovilistas y peatones en algunas calles de la colonia Ribereña. Se trata de excavaciones en medio de la calle que quedan olvidadas, convirtiéndose en un peligro para los habitantes del lugar. En el primer caso, se encuentra en la calle Ignacio Manuel Altamirano una fuga de agua potable provocada por maquinaria de una empresa privada que realizaba la demolición de un inmueble. Sin embargo, debido al peso del vehículo y a un visible descuido, se dañó la tubería que suministra agua potable al predio, generando una fuga que ya fue reparada; sin embargo, el hueco permanece sin tapar. En el lugar se aprecia una llanta y trozos de madera que obstruyen el paso, evitando posibles accidentes, ya que es un punto habitualmente transitado por decenas de estudiantes. Asimismo, en la calle Bernabé Sosa hay una excavación que, según vecinos, se realizó para desprender trozos de concreto y posteriormente reparar la vía; sin embargo, los trabajos fueron abandonados y solo colocaron algunas ramas secas y cinta amarilla para alertar a los automovilistas sobre el desperfecto. "Yo creo que se les olvida, pasan, hacen más grandes los hoyos si reparan, para qué decimos que no, pero tardan semanas e incluso meses en terminar de dejar bien las cosas; no sabemos si así sea en todas partes, pero al menos en esta colonia Ribereña siempre ha sido así", detalló José Luis Leal Ruiz, residente de la zona.

Sobre la calle Bernabé Sosa, solo un par de ramas y cinta amarilla; advierte a los automovilistas sobre una reparación inconclusa en medio de la calle.