Vecinos ponen creatividad ... y el negocio vende nuez

Al mal tiempo, buena cara. Vecinos de la calle Emiliano Zapata, en la zona centro de la ciudad de Reynosa, decidieron darle utilidad a un enorme barrote colocado dentro de un hueco que desde hace más de cuatro meses dejaron justo en el centro de la calle empleados de la COMAPA, esto como parte de los trabajos de reparación que se realizaban en la zona, y como es habitual, dejaron inconclusos.

Refieren que, a pesar de que han acudido en distintas ocasiones, las plantillas de trabajadores se limitan a observar y tomar algunas fotografías; mientras tanto, los días continúan pasando y la problemática sigue sin ser solucionada.

Rogelio De León, quien reside a un par de metros del lugar, decidió aprovechar la ineficiencia del personal a cargo de este tipo de reparaciones y colocó un letrero, donde hace promoción a un pequeño negocio de venta de nuez, "Tiene como cuatro meses ya, le dan la vuelta ahí, y se le quedan viendo ahí y quién sabe qué dicen y ya se van".

Los afectados refieren que ya han acudido incluso supervisores de obra, a quienes se les ha mencionado el riesgo que representa para los conductores que por ahí transitan este enorme hueco; aun así, hasta el momento se ha hecho caso omiso a sus peticiones.

Cansados de esta situación, exigen a las autoridades de la COMAPA que acudan a finalizar esa reparación.