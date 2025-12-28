Fuga de aguas residuales en colonia Miguel Hidalgo

Demandan vecinos de la calle Xicoténcatl y Soto La Marina de la colonia Miguel Hidalgo, la reparación inmediata de una fuga de aguas residuales proveniente de un registro sanitario ubicado a unos pasos del centro comercial Bodega Aurrerá de avenida Praxedis Balboa y bulevar Hidalgo.

Las pestilentes aguas ya alcanzan varias cuadras del mencionado asentamiento humano y familias que viven por el rumbo piden la intervención de alguna autoridad a efecto de darle solución al problema.

Según una residente de la calle Xicoténcatl, el hedor que despiden las aguas negras, llega por momentos a ser insoportable, de ahí la urgente necesidad de que se le encuentre una solución al problema que ya tiene alrededor de 15 días.

Dijo ignorar a quién corresponde intervenir, si a la tienda o a la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), pero lo cierto es de que es muy necesario que se haga algo al respecto antes de que el problema alcance mayores dimensiones y por tanto afecte a mayor número de familias de la Miguel Hidalgo.

Y mientras se deciden a intervenir, son los residentes de las mencionadas arterias y otras más, los que están sufriendo las consecuencias, pues el correr del agua hedionda y el estancamiento que llega a registrarse en algunos tramos, obliga a la gente a cerrar puertas y ventanas para reducir el impacto de los malos olores.

El agua hedionda va corriendo por varias cuadras del asentamiento humano como la Praxedis Balboa Sur.